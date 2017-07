Σάββατο 8 Ιουλίου 2017 ★BATCAVE ★ @ Death Disco Club (τελευταίο της σεζόν)

Death Disco Club

Ωγύγου 16 και Λεπενιώτου, Ψυρρή

BATCAVE PARTY (τελευταίο της σεζόν)

6 Local Gothic Rock/Dark Wave/New Wave/80’s Electro Dj’s in 1 Night !!!

Το Batcave άρχισε σαν ιδέα τον Ιούνιο του 2006. Σκοπός του, να φέρει κοντά τους Dj’s / παραγωγούς / διοργανωτές της Dark Wave / 80’s / New Wave / Gothic Rock / Post Punk σκηνής, καθώς και να ενώσει το κοινό που αγαπά την συγκεκριμένη μουσική υποκουλτούρα 6 φορές ετησίως.

Στις 8 Ιουλίου στο Death Disco Club 6 Dj’s θα έχουν στην διάθεση τους από 1 ώρα για να παρουσιάσουν την δική τους άποψη για την «σκοτεινή» πλευρά που συνεχίζει να στοιχειώνει τους λάτρεις του διαφορετικού, τους απανταχού φετιχιστές και τους οπαδούς του σκοτεινού ρομαντισμού …

Cure – Bauhaus – Sisters – Birthday party – Depeche Mode -Joy Division – Death in June – Smiths – Christian Death – Neubauten – Clan of Xymox – Diary of Dreams – Visage – Swans – Coil – Nick Cave,

είναι μόνο μερικοί από τους πρωταγωνιστές του BATCAVE party,

Doors 00:00-07:00

Entry : 5e (Beer/Wine)